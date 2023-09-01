Кабмин продлил действие экспортных пошлин на продукты из подсолнечника

Правительство России продлило действие вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российского кабмина.

В сообщении говорится, что правительство продолжает реализовывать меры по защите внутреннего рынка продовольствия.

«Подписано постановление, продлевающее срок действия ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, вывозимых из России за пределы Евразийского экономического союза», — сообили в пресс-службе, добавив, что новый период их применения установлен с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года, включительно.

Уточняется, что величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться, учитывая базовую экспортную цену в размере 82,5 тысячи рублей за 1 тонну.

До этого сообщалось, что производители апельсинового сока в России столкнулись с проблемами из-за нехватки сырья на мировом рынке.

Ранее в Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности.