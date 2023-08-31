В РФ перенесут срок введения электронных путевок операторами по въездному туризму

В пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что срок начала обязательного использования электронных путевок операторами по выездному туризму будет перенесен, передает ТАСС.

Там сообщили, что ведомство поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного использования системы «Электронная путевка».

«По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет», — сказано в сообщении.

Точный срок пока не определен.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку.

Согласно документу, туроператоры обязаны не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, передать в единую информационную систему электронных путевок сведения о путевке.

Ранее россиян призвали больше не рассчитывать на горящие туры.