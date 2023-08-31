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Россияне стали покупателями жилья у крупнейшего застройщика Дубая

Россияне стали главными покупателями жилья у крупнейшего застройщика Дубая Emaar

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bulgarihotels.com

Россияне стали главными покупателями жилья у крупнейшего застройщика Дубая Emaar, сообщает Bloomberg.

Точное число российских покупателей неизвестна, но на представленной компанией диаграмме им отведен наибольший сегмент.

В 2022 году россияне были на втором месте по покупке жилья в Дубае, в 2020-м — на девятом.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2023 года Российская Федерация стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай.

По итогам первых шести месяцев текущего года Дубай посетили 616 тысяч гостей из РФ. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года турпоток увеличился на 99%. Россия стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив лишь Индии (свыше 1,2 млн).

Как заявил вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян, рост популярности отдыха в Дубае среди россиян связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а авиакомпании решили оставить на лето зимнее расписание.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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