«Газпром» сообщил о снижении потребления газа в Европе на 26 млрд куб. м

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что потребление газа в ЕС снизилось на 26 млрд кубометров за последние восемь месяцев 2023 года, передает ТАСС.

По его словам, в 2022 году потребление газа сократилось на 56 млрд куб. м газа. В то же время импорт газа Китаем за восемь месяцев этого года увеличился, отметил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз резко увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году, несмотря на стремление блока отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

По данным аналитиков из некоммерческой организации Global Witness, в январе-июле 2023 года Бельгия и Испания заняли второе и третье места по объемам импорта российского СПГ после Китая.

Этот рост произошел на фоне незначительного глобального увеличения импорта российского СПГ на 6% за тот же период. По оценкам Global Witness, с января по июль ЕС импортировал российского СПГ на €5,29 млрд по спотовым ценам.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.