Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает на возобновление зерновой сделки, передает Reuters.

«Я считаю, что мы представили предложения, которые могут быть основаниями для возобновления. Но для такого возобновления, которое будет устойчивым», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки.

Там подчеркнули, что главы МИД России и Турции планируют проработать параметры реализации инициативы Путина об организации поставок в Турции 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. В дальнейшем его переработают на турецких предприятиях и отправят в наиболее нуждающиеся страны.

В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают этот проект «как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.