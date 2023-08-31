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Россия продлит сокращение поставок нефти на октябрь

Новак: Россия объявит о сокращениях добычи нефти на следующей неделе

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия договорилась с ОПЕК+ о новых параметрах добровольного сокращения поставок нефти на внешние рынки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

«Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — сказал Новак.

Ранее он отмечал, что вопрос о продлении ограничений на октябрь пока преждевременный, но не исключал такой возможности. Новак подчеркнул, что в августе Россия в полной мере выполнила взятые на себя обязательства по сокращению нефтепоставок в рамках сделки ОПЕК+.

С марта текущего года РФ добровольно снизила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки относительно среднего уровня февраля. Это решение уже несколько раз продлевалось, в том числе до конца 2024 года.

Кроме того, в августе Россия сократила экспорт еще на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре планирует снизить его на 300 тыс. Окончательное решение о сокращении объемов принимают сами российские нефтяные компании, уточнил вице-премьер.

Накануне правительство РФ сообщило, что дефицита топлива в России нет.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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