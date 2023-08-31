Анкара и Киев обсудили продолжение зерновой сделки

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу заявил, что Анкара и Киев обсудили продление зерновой сделки и коммерческие перевозки в Черном море. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), сообщает ТАСС.

По словам Уралоглу, представители турецкой стороны провели видеоконференцию с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Украины Александром Кубраковым.

«В ходе встречи мы обсудили недавно прекращенную инициативу «Зерновой коридор», продолжение коммерческих перевозок в Черном море и возможное инвестиционное сотрудничество в инфраструктуре Украины», — отметил Уралоглу.

Министр добавил, что Турция поддерживает Украину и продолжит оказывать ей поддержку.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что российская сторона довела до сведения Турции условия, при которых она будет готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех пунктов меморандума РФ — ООН.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».