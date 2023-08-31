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ЦБ принял меры против роста долгов населения

ЦБ сократил лимит на кредиты тем, кто тратит на долги более 80% дохода

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Depositphotos

Центробанк ввел новые ограничения на выдачу рискованных потребительских кредитов. Это сделано, чтобы замедлить рост долговой нагрузки населения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, для заемщиков, у которых более 80% дохода уходит на выплату долгов, доля новых кредитов в общем объеме выдач будет снижена с 20-25% до 5%. Для тех, кто тратит на долги от 50% до 80% дохода, лимит составит 30% вместо неограниченного ранее.

Аналогичные ограничения вводятся и для микрофинансовых организаций. Эксперты ожидают, что нововведения ЦБ сократят объем выданных кредитов в 4 квартале на 22% по сравнению с отсутствием ограничений.

В целом темпы роста кредитования замедлятся в 2023 году на 6 п.п. — до 13-17% вместо прежнего прогноза 19-23%. По мнению регулятора, это сделает структуру кредитного портфеля более сбалансированной и снизит риски как для банков, так и для заемщиков.

Сейчас 64% всего объема потребкредитов приходится на людей, которые отдают на долги более половины зарплаты. Такая высокая долговая нагрузка создает угрозы при возможных экономических шоках, считает ЦБ. Поэтому регулятор решил ускорить переход к более устойчивой модели кредитования.

В начале недели Центробанк рассказал, как россиян заставляют брать кредит под 1000%.

Ранее россиянам решили дать право запрещать выдавать себе кредиты.

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