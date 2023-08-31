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В США фиксируют максимальное число увольнений с 2020 года

В августе в США было уволено более 75 тысяч работников

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Depositphotos

Американские компании в августе объявили о массовых сокращениях персонала. По данным рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, было уволено 75 151 сотрудник.

Это в 3,2 раза больше, чем в июле, и в 3,7 раза превышает показатель августа прошлого года. Таким образом, масштаб увольнений в августе 2022 года достиг максимума с ноября 2020 года.

С начала текущего года компании США объявили о планах сократить 557 057 рабочих мест. Это самый высокий показатель с 2020 года, когда за аналогичный период было уволено более 1,9 млн человек.

По мнению аналитиков, рост увольнений связан со снижением числа вакансий и стремлением компаний оптимизировать расходы в условиях экономичесой нестабильности. Больше всего пострадал логистический сектор из-за банкротства крупного грузоперевозчика Yellow. Только в августе отрасль потеряла 32 123 рабочих места, а с начала года было уволено 42 768 сотрудников.

Эксперты отмечают, что американские работники в условиях кризиса стараются держаться за свои рабочие места и не торопятся увольняться по собственному желанию. Тем не менее, уровень вынужденной безработицы продолжает расти. При этом работодатели объявили о планах нанять 7744 работника, что является самым низким месячным показателем с ноября 2020 года.

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