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В Турции заявили, что Анкара прилагает усилия для возобновления зерновой сделки

МИД Турции: Анкара прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара надеется на возобновление зерновой сделки и прилагает для этого активные усилия. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прошедших в четверг, 30 августа, в Москве, передает РИА Новости.

Как указал турецкий дипломат, активизация черноморской зерновой инициативы была одной из главных тем его переговоров с российским коллегой.

Он обратил внимание, что у РФ есть потребность в экспорте своего зерна и удобрений.

«Мы еще раз подчеркнули важность этого», — продолжил Фидан.

Он напомнил, что идут переговоры о возобновлении зернового соглашения.

«Здесь особенно активна деятельность ООН. Идет процесс, направленный на то, чтобы лучше понять требования России. Идет изучение того, что можно сделать для предотвращения проблем, возникших в первый период реализации (сделки. — «Газета.Ru»)», — сказал руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

30 августа в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки.

Ранее во Франции заявили, что Россия будет доминировать на рынке зерна даже в случае проблем.

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