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Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки

В МИД Турции заявили, что подготовили предложения по оживлению зерновой сделки

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что Анкара подготовила ряд предложений по «оживлению» зерновой сделки. Его слова передает РИА Новости.

«В содействии с ООН подготовлены новые пакеты предложений (по зерновой сделке. — «Газета.Ru»). Мы считаем, что это подходящая основа для активизации инициативы, для ее оживления», — отметил Фидан.

До этого глава турецкого МИД сообщал, что встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым станет подготовкой к переговорам турецкого и российского лидеров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Фидан также поблагодарил министра Лаврова за гостеприимство и теплый прием. Визит в Россию стал для Фидана первым на посту главы МИД Турции.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом вернуть РФ в зерновую сделку.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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