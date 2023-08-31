В ЕС поддержали предложение Киева субсидировать транзит украинского зерна

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский поддержал предложение украинских властей субсидировать транзит украинского зерна на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам еврокомиссара, такой шаг поможет экспортировать украинское зерно, простаивающее в элеваторах в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, в страны Азии и Африки.

«Лучшего решения на данный момент я не вижу», — отметил Войчеховский.

Он подчеркнул, что такой шаг будет иметь смысл, если запрет на импорт украинского зерна в этих странах будет продлен. Власти пяти стран, где хранится украинское зерно, уже поддержали предложение о субсидировании транзита украинской продукции.

До этого Войчеховский говорил, что, по его мнению, ограничения на ввоз ряда наименований украинской сельхозпродукции в пять приграничных с Украиной стран ЕС должны быть продлены.

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