Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС поддержали предложение Киева субсидировать транзит украинского зерна

Еврокомиссар поддержал предложение Киева субсидировать транзит зерна с Украины

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский поддержал предложение украинских властей субсидировать транзит украинского зерна на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам еврокомиссара, такой шаг поможет экспортировать украинское зерно, простаивающее в элеваторах в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, в страны Азии и Африки.

«Лучшего решения на данный момент я не вижу», — отметил Войчеховский.

Он подчеркнул, что такой шаг будет иметь смысл, если запрет на импорт украинского зерна в этих странах будет продлен. Власти пяти стран, где хранится украинское зерно, уже поддержали предложение о субсидировании транзита украинской продукции.

До этого Войчеховский говорил, что, по его мнению, ограничения на ввоз ряда наименований украинской сельхозпродукции в пять приграничных с Украиной стран ЕС должны быть продлены.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях