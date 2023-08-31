Миллер рассказал о потреблении газа в Европе, России и Китае

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Российская Федерация и Китай наращивают потребление газа, а Европа сокращает. Соответствующее заявление он сделал на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, передает «Интерфакс».

Миллер обратил внимание, что потребление энергоресурсов является важным индикатором состояния экономики.

По его словам, за первые восемь месяцев 2023 года поставки газа российским потребителям по газотранспортной системе «Газпрома» превысили прошлогодний уровень.

Как отметил Миллер, газовый рынок КНР растет. Он указал, что в течение восьми месяцев текущего года импорт газа в эту страну увеличился, и «Газпром» обеспечил более половины прироста этих импортных поставок.

Миллер также заявил, что в Европе потребление газа падает второй год подряд. В прошлом году оно сократилось на 56 млрд куб. м.

«А за восемь месяцев этого года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, — на 26 млрд куб. м», — добавил глава концерна.

До этого сообщалось, что Евросоюз резко увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году, несмотря на стремление блока отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее был назван способ спасения Европы от газового кризиса.