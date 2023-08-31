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Аналитик объяснил, с чем связан рост ВВП России

Аналитик Остапкович: система оборонзаказа в России показала высокие темпы роста

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Shutterstock

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в июле составил 5% в сравнении с прошлым годом, а за семь месяцев 2023 года — 2,1%. О том, с чем это связано, kp.ru рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Основная [причина] кроется в сопоставлении месяца с месяцем, что, разумеется, не дает полноценной адекватной картины. Мы нынешний июль сравниваем с прошлым, когда ВВП страны помесячно падал и за год он снизился на 2,1%. То есть сегодняшний рост обусловлен так называемой низкой базой, любая прибавка к которой в этом году дает высокий баланс», — пояснил эксперт.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что производство обрабатывающей отрасли набрало высокие темпы роста, который достиг 110%. Остапкович отметил, что рост показывает система оборонзаказа, производство текстильной промышленности, сельское хозяйство и не только. Однако он добавил, что после того, как Центральный банк России поднял ключевую ставку, в стране будут проблемы с ипотекой. Кроме того, большой прирост не произошел в сферах добычи, водоснабжения, электроэнергетики.

В конце июля президент России Владимир Путин говорил, что темпы роста ВВП страны в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу. Он добавил, что по итогам года ожидается, что этот показатель составит более 2%.

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