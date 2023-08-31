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Германия нарастила импорт российских азотных удобрений на 334%

BZ: немецкий импорт азотных удобрений из России вырос до 167 тысяч тонн

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Wikimedia Commons

Германия нарастила импорт азотных удобрений из России на 334% за сезон, сообщает газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на Ассоциацию сельскохозяйственной промышленности Германии.

«Собственное производство химикатов стало слишком дорогим в прошлом году и не дешевеет сегодня: это веская причина для России экспортировать еще больше продукции в Германию и ЕС. Потому что продукты питания и удобрения не затронуты санкциями ЕС», — говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что в завершившемся сезоне импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из РФ вырос на 334% и достиг 167 тысяч тонн. При этом доля России в общем импорте выросла с 5,6% до почти 18% всего за один год.

До этого издание Financial Times со ссылкой на отчет некоммерческой организации Global Witness писало, что Евросоюз резко увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году, несмотря на стремление блока отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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