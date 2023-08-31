Выдача ипотеки в России может вырасти на треть благодаря ажиотажу

Российские банки по итогам 2023 года могут выдать ипотечных кредитов на рекордные 6,5-6,7 трлн рублей, что на 35-40% выше показателя 2022 года в 4,8 трлн рублей. Такой прогноз дает рейтинговое агентство НКР.

По мнению аналитиков, новые исторические максимумы на рынке ипотеки будут достигнуты на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования этого сегмента. Население стремится взять кредиты по текущим ставкам, опасаясь их дальнейшего роста. Кроме того, обесценение рубля стимулирует спрос на недвижимость, в том числе приобретаемую в ипотеку.

В первом полугодии 2023 года, по данным НКР, банки предоставили 825 тыс. ипотечных кредитов на 3,05 трлн рублей. Это на 1,5 раза больше, чем в январе – июне 2022 года. Средний чек выдачи вырос на 28%, до 3,7 млн рублей.

C 1 октября регулятор вводит повышенные надбавки к коэффициентам риска для высокорискованных ипотечных кредитов, чтобы ограничить риски участников рынка. Максимальные надбавки — до 900% — устанавливаются для кредитов на ДДУ с первоначальным взносом менее 10%. Однако их доля пока невелика — около 1% по итогам первого квартала 2022 года.

Несмотря на ужесточение регулирования, аналитики ожидают новые рекорды на рынке ипотечного кредитования в России в 2023 году. Этому будут способствовать как высокий неудовлетворенный спрос, так и стремление заемщиков успеть взять кредиты до повышения ставок.

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