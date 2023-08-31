Набсовет «Укрэнерго» возглавил экс-глава сети электроэнергии стран ЕС

Первый президент европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Даниэль Доббени стал главой наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«28 августа наблюдательный совет «Укрэнерго» избрал нового руководителя. Им стал независимый член наблюдательного совета Даниэль Доббени», — говорится в заявлении.

Отмечается что набсовет «Укрэнерго» был утвержден в декабре 2021 года, но с того времени был без председателя.

Ранее сообщалось, что топ-менеджмент украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» необоснованно растратил более $18 млн или 666,4 млн гривен, следует из аудита оператора, который провела Государственная аудиторская служба (ГАС) Украины. В ходе проверок выяснилось, что на деньги, полученные от международных финансовых организаций, «Укрэнерго» заключила контракты с зарубежными строительными фирмами, но необходимые работы выполнили исключительно местные субподрядчики.

По мнению ГАС, случившееся в том числе является следствием того, что форма контрактов, которые были заключены с международными финансовыми организациями, «не позволяет обеспечить действенный контроль за эффективным использованием кредитных средств, поскольку не предусматривает применение требований законодательства Украины в сфере строительства».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.