Российские студенты прошли практику на объектах «Восток Ойл»

Компания «РН-Ванкор», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», организовала производственную и преддипломную практику на объектах «Восток Ойл» для более чем 200 студентов из ведущих вузов России, сообщили в пресс-службе «РН-Ванкор».

Помимо учащихся из Института нефти и газа Сибирского федерального университета, будущие нефтяники приехали на север Красноярского края из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска.

Под руководством опытных наставников практиканты познакомились с организацией производственного процесса, применяемыми передовыми технологиями, а также оборудованием на Ванкорском, Сузунском, Лодочном и Тагульском месторождениях.

В «РН-Ванкор» рассказали, что для прохождения практики на нефтедобывающем производстве кандидаты проходят серьезный отбор. Учитывается не только успеваемость, но и участие претендентов в олимпиадах, конкурсах и конференциях, в том числе проводимых предприятиями компании.

Студенты, успешно прошедшие все этапы конкурсного отбора, получают возможность в течение месяца пройти оплачиваемую производственную практику на месторождениях одного из крупнейших добывающих активов страны.

За время работы «РН-Ванкор» число студентов, прошедших производственную и преддипломную практику на месторождениях предприятия, превысило 3 тыс. человек. Многие из них — студенты Института нефти и газа при Сибирском федеральном университете (СФУ), который компания поддерживает корпоративными стипендиями и грантами.

В «РН-Ванкор» также добавили, что ежегодно около 80 лучших выпускников вузов поступают на работу в компанию. Для молодых нефтяников разработана адаптационная программа, которая помогает влиться в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность. Лучшие из них включаются в кадровый резерв предприятия.