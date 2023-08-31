В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом цен в России

Президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с кабинетом министров тему роста цен. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в стране сейчас есть определенные инфляционные процессы, инфляция чуть выше целевого уровня.

«Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно ее обсуждает с правительством», — подчеркнул Песков.

Таким образом он прокомментировал подорожание бензина и топлива, а также возможное увеличение цен на потребительские товары.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала «Газете.Ru», что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля.

По ее словам, рынок топлива требует усиленных мер со стороны государства для стабилизации стоимости бензина, цены превышают накопленную инфляцию и делают невыгодной продажу топлива на АЗС конечному потребителю.

С начала года стоимость разных марок бензина увеличивалась на 60–70%, дизтоплива — на 40%. В августе биржевая стоимость АИ-95 несколько раз обновляла рекорд и достигла 72 тыс. рублей за тонну.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.