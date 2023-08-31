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Инфляция во Франции ускорилась до максимума с апреля

Институт INSEE: в августе годовая инфляция во Франции ускорилась до 4,8%

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Shutterstock

Инфляция во Франции в августе ускорилась до 4,8% после 4,3% в июле, свидетельствуют предварительные данные национального института статистики INSEE.

Ускорение инфляции наблюдается в республике впервые с апреля текущего года. Основным фактором ускорения инфляции стал рост цен на энергоносители — на 6,8% по сравнению с 3,8% в июле. Эксперты отмечают, что на фоне сокращения поставок газа из России и перебоев с французскими АЭС растут оптовые цены на электроэнергию, а значит и конечные цены для потребителей.

Вместе с тем, замедлился рост цен на продовольствие — до 11,1% с 12,7% месяцем ранее. Аналитики связывают это с насыщением спроса и снижением мировых цен на зерновые после заключения сделки по экспорту украинского зерна.

Эксперты полагают, что инфляция во Франции может замедлиться в конце года, когда начнет сказываться эффект от правительственных мер поддержки населения и бизнеса. Однако пока темпы роста цен остаются высокими. Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что страна не вернется к допандемийному уровню инфляции в 2% в ближайшее время.

Накануне стало известно, что недельная инфляция в РФ снизилась.

Ранее стало известно, как россияне воспринимают инфляцию.

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