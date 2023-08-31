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В ВТБ оценили перспективы снижения ключевой ставки

Аналитики ВТБ не ждут снижения ключевой ставки до середины 2024 года

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Depositphotos

Ключевая ставка в 12% годовых будет держаться в России еще долго, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. <...> раньше середины 2024 года уменьшения ключевой ставки, если не произойдет чего-то экстраординарного, не случится», — заявил он.

При этом экономические агенты в России считают, что ставка в 12% не продержится долго, добавил Пьянов. Такие прогнозы подтверждает доходность ОФЗ, которая «повсеместно находится на уровне ниже 12%», пояснил представитель банка.

15 августа Банк России резко повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Регулятор объяснил свое решение стремлением ограничить риски для ценовой стабильности.

В июле 2023 года Центральный банк России повышал ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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