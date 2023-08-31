На Украине повысят налоги для финансирования ВСУ

Власти Украины рассматривают возможность увеличить налоги в стране для финансирования Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление украинских политиков.

По данным агентства, в 2024 году Киев намерен выделить на ВСУ 1,6 трлн гривен ($43 млрд). Это самая крупная статья расходов. Несмотря на это, военное командование просит сумму в пять раз больше.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, рассчитывать можно максимум на 8 млрд гривен дополнительно.

Согласно информации Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета составил 26% ВВП и к концу 2023 года достигнет $38 млрд.

Марченко отметил, что сейчас вся надежда на Запад, и переговоры об очередном пакете военной помощи уже идут. В 2023 году Украине предоставили 1,5 трлн гривен ($41 млрд).То есть 58,3% государственных расходов республики покрыли США, Евросоюз, Великобритания, Канада, а также МВФ и Всемирный банк.

До этого сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не делать поспешных выводов по контрнаступлению Украины и верить в украинцев, которые «могут превзойти ожидания».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.