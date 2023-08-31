США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины

Согласно информации, полученной агентством Reuters от анонимного чиновника госдепартамента США, Соединенные Штаты работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через речной путь по реке Дунай.

Чиновник отметил, что альтернативные маршруты, такие как дунайский маршрут, являются приоритетными для США. Такой путь проходит через территориальные воды стран-членов НАТО и рассматривается как более безопасный коридор для транспортировки зерна.

Кроме того, чиновник сообщил, что США поддерживают усилия Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции по возобновлению зерновой сделки. Эта сделка была приостановлена с 18 июля после того, как Россия выразила возражения против ее продления и уведомила Турцию, Украину и ООН об этом.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, так как западные страны не соблюдали своих обязательств. Путин также отмечал, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные государства, в то время как главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.