Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины

Reuters: Румыния и Молдавия вместе с США хотят увеличить экспорт зерна с Украины

close
100%
Viacheslav Musiienko/Reuters

Согласно информации, полученной агентством Reuters от анонимного чиновника госдепартамента США, Соединенные Штаты работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через речной путь по реке Дунай.

Чиновник отметил, что альтернативные маршруты, такие как дунайский маршрут, являются приоритетными для США. Такой путь проходит через территориальные воды стран-членов НАТО и рассматривается как более безопасный коридор для транспортировки зерна.

Кроме того, чиновник сообщил, что США поддерживают усилия Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции по возобновлению зерновой сделки. Эта сделка была приостановлена с 18 июля после того, как Россия выразила возражения против ее продления и уведомила Турцию, Украину и ООН об этом.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, так как западные страны не соблюдали своих обязательств. Путин также отмечал, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные государства, в то время как главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях