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Недельная инфляция в РФ снизилась

Росстат: недельная инфляция в России с 22 по 28 августа снизилась до 0,03%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

За период с 22 по 28 августа 2023 года индекс потребительских цен в России составил 100,03%, с начала августа – 100,23%, с начала года – 103,65%, сообщает Росстат.

По данным статистического ведомства, на прошлой неделе продолжилось снижение цен на овощи и фрукты, хотя и несколько замедлилось. В среднем они подешевели на 2,7% после снижения на 3,1% неделей ранее.

В частности, сильнее всего снизилась цена на капусту — на 13,7%. Также заметно подешевели лук — на 10,5%, морковь — на 6,9%, помидоры — на 6,4%, картофель — на 5,9%, свекла — на 4,8%. Яблоки подешевели всего на 0,1%. В то же время ускорился рост цен на огурцы и бананы.

Из других продуктов питания подешевели мороженая рыба, гречка, сметана и вермишель. В то же время сильнее всего выросли цены на баранину — на 1,8%. Также подорожали мясо птицы, свинина, колбасные изделия, соль, рис и другие товары.

Из предметов первой необходимости больше всего выросли цены на стиральные порошки и пеленки — на 0,4%. Также заметно подорожали туалетная бумага, зубные пасты, подгузники для детей. В то же время щетки для зубов подешевели на 0,5%. Кроме того, Росстат зафиксировал рост цен на обувь и одежду, бензин и лекарства. Электропылесосы и телевизоры немного подешевели, а смартфоны подорожали.

Накануне стало известно, как россияне воспринимают инфляцию.

Ранее Путин заявил о росте реальных доходов россиян.

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