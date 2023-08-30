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Индия попросила США разморозить деньги связанных с Россией компаний

Reuters: Индия просит США разморозить деньги связанных с Россией компаний

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Depositphotos

Индия попросила США разморозить деньги алмазных компаний, которые могут быть связаны с российской «Алросой», сообщает Reuters.

Заблокированная сумма составляет $26 млн. США считают, что индийские компании пытались перевести средства на закупку в России алмазного сырья.

В Индии заявили, что эти выплаты предназначались для оплаты заказов, выполненных до вступления в силу санкций против «Алросы».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.

В Вашингтоне полагают, что представители России и КНДР обсуждают возможные сделки в оборонной сфере. Согласно утверждению Кирби, Москва хочет получить от Пхеньяна «значительный объем» военных средств и сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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