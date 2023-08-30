По прогнозам ведущих экспертов из Института германской экономики и международной консалтинговой компании Frontier Economics, опубликованным на сайте авторитетного аналитического центра Dezernat Zukunft, текущие высокие цены на энергоносители могут серьезно подорвать экономическую ситуацию в Германии.

Согласно проведенному исследованию, если властям ФРГ не удастся разработать эффективные меры по сдерживанию издержек на энергию для промышленности и бизнеса, к 2030 году немецкая экономика может потерять до 1,7 млн рабочих мест. Это неминуемо приведет к сокращению валового внутреннего продукта республики на 1,7-4,5%.

При этом даже после реализации масштабных программ энергетического перехода на такой перспективный вид топлива, как «зеленый» водород, цены на электроэнергию в Германии, по прогнозам экспертов, будут превышать средние показатели по миру на 30-65%.

Опрос ведущей немецкой Торгово-промышленной палаты подтвердил опасения бизнес-сообщества страны: 52% компаний негативно оценивают воздействие энергоперехода на свою деятельность в связи с растущими затратами и вероятностью дефицита энергии.

Как подчеркивают аналитики, без возврата к поставкам недорогого российского газа цены на топливо и электроэнергию в Германии, по всей видимости, останутся крайне высокими, что нанесет серьезный урон конкурентоспособности экономики страны. Отказ от российских энергоресурсов лишь обострил уже существующие проблемы.

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