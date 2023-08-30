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Россия назвала альтернативу зерновой сделке

МИД: альтернатива зерновой сделке — проект переработки 1 млн т зерна в Турции

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Vadim Ghirda/AP

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что главы МИД России и Турции планируют проработать параметры реализации инициативы Путина об организации поставок в Турции 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. В дальнейшем его переработают на турецких предприятиях и отправят в наиболее нуждающиеся страны.

В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают этот проект «как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь о работе черноморской продовольственной инициативы без участия России идти не может.

29 августа российский дипломат заявил ТАСС, что зерновая сделка будет обсуждаться только на условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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