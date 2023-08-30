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В правительстве РФ сообщили, что дефицита топлива в России нет

Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Дефицита топлива на внутреннем российском рынке на сегодняшний день нет. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

«У нас в принципе нет дефицита в целом на внутреннем рынке на сегодняшний день... Что касается ценообразования, то идет работа по обеспечению биржи необходимыми объемами с компаниями. На бирже наблюдается баланс, достаточность», — сказал он.

30 августа стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов среды вновь обновила исторический рекорд, приближаясь к отметке в 74 тысяч рублей за тонну.

До этого сообщалось, что биржевые цены на бензин и дизель в России с поставкой в августе-сентябре обновили максимумы. Эксперты связывают это с решением правительства сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам.

25 августа стало известно, что объем экспорта российской нефти приблизился к минимальному за 15 месяцев значению в связи с высоким внутренним спросом.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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