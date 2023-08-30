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В Одессе рассказали об экспорте продукции с начала текущего года

Губернатор Одесской ОВА Кипер: Украина экспортировала продукции на $1 млрд

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Global Look Press

Губернатор Одесской области Олег Кипер заявил, что Украине с начала нынешнего года удалось экспортировать из портов Одессы продукцию более чем на один миллиард долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского политика.

«В январе-июне 2023 года предприятия Одесской области осуществляли торговые операции с партнерами из 166 стран», — уточняется в публикации Кипера.

По его словам, по временному коридору в Черном море за 1,5 месяца экспортировали почти четыре миллиона тонн агропродукции.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что без участия РФ зерновая сделка физически работать не сможет. Российский дипломат подтвердила, что продовольственная инициатива станет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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