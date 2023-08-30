Запасы газа в хранилищах Европы достигли исторического максимума

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг максимальных показателей за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным GIE, после 28 августа запасы выросли лишь на 0,12 процентного пункта. Это минимальный прирост за весь сезон закачки с апреля. Тем не менее уровень заполненности ПХГ превысил целевой показатель в 90% к началу отопительного сезона. После превышения 92% от полной емкости темпы закачки замедлились.

Согласно информации оператора украинской ГТС, «Газпром» подал заявку на транзит в объеме 42,4 млн куб. м на 30 августа, как и днем ранее. Заявка подана только через одну точку входа — ГИС «Суджа».

По данным ассоциации WindEurope, 29 августа ветряные электростанции обеспечили 10% потребностей Европы в электроэнергии. Это соответствует многолетним показателям. На европейском газовом рынке, согласно данным по торгам на ТТF, спотовая цена газа 29 августа снизилась на 9% — до $396 за тысячу кубометров.

В США, как следует из отчета Минэнерго, запасы газа в хранилищах за неделю выросли на 0,5 млрд куб. м. Это втрое меньше обычного объема закачки для этого периода.

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