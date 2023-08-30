Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сообщения о скором дефиците «Доширака» не подтвердили

В компании «Доширак» опровергли сообщения о дефиците лапши в РФ

close
100%
Depositphotos

Руководство предприятия «Доширак» опровергло публикации о якобы скором дефиците лапши на территории России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ООО «Доширак Коя».

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с «Доширак» в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — пояснил собеседник СМИ.

Также не обладают информацией о проблемах с поставками и кадрами в ООО «Доширак Рус».

До этого утверждалось, что популярная лапша быстрого приготовления «Доширак», возможно, станет исчезать с полок российских магазинов. Причиной для скорого дефицита обозначались ситуации с курсом рубля и дефицитом сотрудников на производстве. Предположительно, с предприятий стали увольняться рабочие, которым стало невыгодно продолжать трудиться из-за перемен в курсе рубля. Об этом говорилось в Telegram-канале Mash.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях