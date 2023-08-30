Сообщения о скором дефиците «Доширака» не подтвердили

Руководство предприятия «Доширак» опровергло публикации о якобы скором дефиците лапши на территории России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ООО «Доширак Коя».

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с «Доширак» в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — пояснил собеседник СМИ.

Также не обладают информацией о проблемах с поставками и кадрами в ООО «Доширак Рус».

До этого утверждалось, что популярная лапша быстрого приготовления «Доширак», возможно, станет исчезать с полок российских магазинов. Причиной для скорого дефицита обозначались ситуации с курсом рубля и дефицитом сотрудников на производстве. Предположительно, с предприятий стали увольняться рабочие, которым стало невыгодно продолжать трудиться из-за перемен в курсе рубля. Об этом говорилось в Telegram-канале Mash.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.