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Нефть снова перешла к росту

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые превысила $86 с 15 августа

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Shutterstock

По данным торгов на лондонской бирже ICE, к 12:52 мск цена фьючерсов на октябрьские поставки нефти марки Brent достигла $86,08 за баррель, поднявшись на 0,64%. По состоянию на 13:20 мск, нефть сорта Brent торговалась на уровне $86,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В то же время цена фьючерсов на нефть сорта WTI с поставкой в октябре на нефтяной бирже Нью-Йорка росла и достигла отметки $81,72 за баррель, увеличившись на 0,28%.

Объемы запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились по данным Американского института нефти на 11,5 млн баррелей, намного превысив ожидания рынка, что свидетельствует о прочном спросе, считают аналитики, опрошенные Reuters.

Рынок также оценивает последствия переворота в Габоне. Его эскалация может негативно сказаться на поставках нефти в Азию. В период с мая по июль Габон экспортировал в Азию в среднем 160 тыс. баррелей в день, согласно данным Kpler по отслеживанию судов.

Кроме того, аналитики рассчитывают, что крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи и в октябре, сохраняя дефицит предложения, отмечает Reuters.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за

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