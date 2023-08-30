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ЕС наращивает импорт сжиженного газа из России

FT: несмотря на санкции, импорт российского сжиженного газа в ЕС вырос на 40%

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Depositphotos

Евросоюз резко увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году, несмотря на стремление блока отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на отчет некоммерческой организации Global Witness.

По данным аналитиков из некоммерческой организации Global Witness, в январе-июле 2023 года Бельгия и Испания заняли второе и третье места по объемам импорта российского СПГ после Китая.

В целом импорт СПГ из России в ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до начала ввода европейских санкций.

Этот рост произошел на фоне незначительного глобального увеличения импорта российского СПГ на 6% за тот же период. По оценкам Global Witness, с января по июль ЕС импортировал российского СПГ на €5,29 млрд по спотовым ценам.

«Шокирует, что страны ЕС так сильно старались избавиться от российского трубопроводного газа лишь для того, чтобы заменить его эквивалентом в сжиженном виде», — заявил Джонатан Норонха-Гант из Global Witness.

Большая часть российского СПГ поступает от совместного предприятия «Ямал СПГ», в котором доли принадлежат российской «Новатэку», французской TotalEnergies и двум китайским компаниям.

Чиновники ЕС призывали европейские компании не покупать российский СПГ, однако импорт продолжает расти. По данным Kpler, доля российского СПГ в общем импорте ЕС составила 16% в январе-июле 2023 года.

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