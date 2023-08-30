Корпоративные пользователи смогут отправлять сообщения через платформу МТС Exolve

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ (входит в экосистему МТС) реализовал сервис отправки SMS-сообщений с альфа-имени (индивидуального имени отправителя) на платформе МТС Exolve, сообщает пресс-служба МТТ.

Благодаря внедрению нового сервиса корпоративные пользователи смогут отправлять неограниченное количество SMS-сообщений с использованием альфа-имени.

Функционал отправки SMS-сообщений с альфа-имен стал доступен после обновления платформы МТС Exolve, которая была запущена в январе 2023 года и предназначена для создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

«С помощью функционала отправки SMS с альфа-имен можно не только автоматизировать коммуникацию с клиентами, но и создать единую и узнаваемую корпоративную идентификацию, привлечь новую аудиторию, повысить уровень доверия и признания бренда», — отметил директор по продуктам МТТ Василий Сажко.

Сервисом отправки SMS могут воспользоваться как новые пользователи платформы, так и действующие.