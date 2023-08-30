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Мурашко рассказал о ситуации с жизненно важными лекарствами в России

Министр Мурашко: риск скачка цен на жизненно важные лекарства в РФ отсутствует

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала 2023 года подорожали в России на 1,6%, что ниже уровня инфляции. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства регулируются, поэтому скачков в ближайшем будущем не ожидается.

10 июня этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о расширении списка жизненно необходимых лекарств.

C 13 августа в РФ расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, в частности, покрытые оболочкой гранулы для препарата глекапревир+пибрентасвир (лекарство для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С) и т.д.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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