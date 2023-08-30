Bloomberg назвал способ спасения Европы от газового кризиса

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил в своей статье, что «сильным союзником» Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов стал кризис промышленного производства.

«Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) является лучшим антидотом от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?» — написал автор.

По его словам, Европа «побеждает» энергетический кризис благодаря его влиянию на ее промышленный эпицентр: на всем континенте энергоемкие компании, будучи не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо закрываются, либо сокращают производство.

Блас также указал, что, согласно прогнозу банка Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15% ниже среднего показателя за пять лет. По его мнению, европейские страны будут расплачиваться за уход от энергетического кризиса мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста.

До этого глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан спрогнозировал кризис в Европе этой зимой из-за ситуации на энергетическом рынке, прежде всего это поставки газа на территорию союза и уровень цен на него.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.