Удобрения из России хотят вывозить в мягких контейнерах

Представители компаний, отправляющих удобрения в мягких контейнерах (биг-бэгах), обратились к Министерству транспорта России с просьбой разрешить им продолжать отправлять невзрывоопасные грузы через азовские порты, используя прежний маршрут. Об этом пишет издание »Коммерсантъ». В марте этот маршрут был запрещен из-за невозможности прохода через Керченский пролив. Бизнес обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Речь идет о перевозке преимущественно российских и белорусских удобрений в объеме от 3,5 до 4 миллионов тонн. Перенаправление грузов через Новороссийск невозможно из-за загруженности этого направления. Министерство транспорта поддержало предложение при условии усиления мер безопасности. Аналитики считают, что ситуация в черноморских портах не изменится в лучшую сторону, поэтому необходимо возрождать альтернативные маршруты.

Представители компаний обратились к Министерству транспорта в конце июля, отметив, что запрет на проход через Керченский пролив был введен без консультаций с предпринимательским сообществом и необоснованно. Запрет был введен после восстановления Крымского моста, поврежденного в результате подрыва грузовика в октябре 2022 года. В июле мост снова был атакован, на этот раз дронами, и автодорожная часть получила повреждения.

Основным грузом, перевозимым в мягких контейнерах, являются российские и белорусские удобрения. Производители удобрений сообщили, что около 10% российского экспорта, или примерно 3,5 миллиона тонн, направляется этим путем.

Генеральный директор компании «ТрансСервисТерминал-Юг» Александр Коноваленко пояснил, что годовой объем грузов в мягких контейнерах, на которые распространился запрет, составляет около 3,7 миллиона тонн. В список запрещенных грузов также вошли пищевая кальцинированная сода, сода каустическая, каучук, медный купорос, пропилены разных видов, пеллеты, продукция лесопромышленного комплекса и другие.

На данный момент невозможно отправить продукцию компаний «Гродноазот», «Русский водород», «Башкирская сода» и «Беларуськалий» через Керченский пролив. Часть этих грузов перенаправлена через Новороссийск, однако инфраструктура на этом направлении ограничена.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.