Посол Молдавии рассказал, когда может прекратиться транзит газа через Украину

Посол Молдавии в Киеве Валерий Киверь заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что в конце 2024 года может прекратиться транзит российского газа через Украину.

«Может случиться так, что транзит природного газа из России в Молдавию и Европу будет прекращен, а контракт не будет продлен с конца 2024 года. Сейчас мы пользуемся более низким тарифом на электроэнергию, получаемую с Кучурганской электростанции», — сказал он.

По словам дипломата, если соглашение о транзите газа не продлят, то это затронет молдавское государство.

«Министерство энергетики анализирует различные сценарии, и я уверен, что оно обеспечит Молдавию и газом, и электроэнергией», — продолжил он.

Как указал Киверь, украинская сторона ждет истечения срока действия контрактов между концерном «Газпром» и операторами других стран.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что его страна не собирается вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что поставки газа из России через Украину могут закончиться раньше истечения срока контракта. По его словам, это может случиться из-за серьезных претензий сторон.

Транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян назвал выручку «Газпрома» от транзита газа через Украину.