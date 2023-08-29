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Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за военные заказы

Резников потребовал у фирм Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы

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РИА «Новости»

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний выполнить уже оплаченные оборонные заказы либо вернуть деньги. Его слова газета «Украинская правда».

Согласно информации министра, в Польше существует много влиятельных фирм военного снаряжения, которые до сих пор не удовлетворили заказы для Вооруженных сил Украины в боевых припасах. Например, поставщик промышленного оборудования Alfa, пояснил он.

«Нам либо их (заказы) поставят, либо мы потребуем вернуть платеж», — заявил Резников.

Глава украинского оборонного ведомства также отметил, что ряд американских предприятий также не смог поставить обещанные военные заказы и в настоящее время Минобороны республики уже имеет судебные тяжбы с западными партнерами.

Ранее ВС РФ нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским бойцам.

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