Россия увеличит бюджетные расходы на туризм в 1,5 раза

На Стратегической сессии по туризму в правительстве РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах повысить объем бюджетного финансирования одной из ключевых отраслей страны. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам чиновника, ежегодно на развитие туристического сектора будет выделяться 48 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше ранее установленной суммы. Это позволит увеличить вклад данного направления в ВВП до 5%.

Дополнительные средства направят на реализацию приоритетного национального проекта. В частности, продлят программу госгарантий для инвестиций в инфраструктуру, благодаря которой уже построено 27,5 тыс. номеров.

Также власти намерены разработать дорожную карту модернизации транспортного парка. Предусмотрена закупка самолетов, круизных судов, поездов и автобусов. Так же расширятся меры поддержки въездного туризма, в том числе расширение электронной визы и субсидирование перевозок.

На прошлой неделе эксперт по туризму объяснил рост турпотока из России в Израиль.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало увеличение въездного туризма в РФ к 2030 году.