Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия увеличит бюджетные расходы на туризм в 1,5 раза

Чернышенко: финансирование туризма в РФ увеличат до 48 млрд рублей

close
100%
Guillermo Nova/dpa/Global Look Press

На Стратегической сессии по туризму в правительстве РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах повысить объем бюджетного финансирования одной из ключевых отраслей страны. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам чиновника, ежегодно на развитие туристического сектора будет выделяться 48 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше ранее установленной суммы. Это позволит увеличить вклад данного направления в ВВП до 5%.

Дополнительные средства направят на реализацию приоритетного национального проекта. В частности, продлят программу госгарантий для инвестиций в инфраструктуру, благодаря которой уже построено 27,5 тыс. номеров.

Также власти намерены разработать дорожную карту модернизации транспортного парка. Предусмотрена закупка самолетов, круизных судов, поездов и автобусов. Так же расширятся меры поддержки въездного туризма, в том числе расширение электронной визы и субсидирование перевозок.

На прошлой неделе эксперт по туризму объяснил рост турпотока из России в Израиль.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало увеличение въездного туризма в РФ к 2030 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях