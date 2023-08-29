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В «Аэрофлоте» рассказали об увеличении выручки от пассажирских перевозок

«Аэрофлот» получил 2,3 млрд руб. операционной прибыли по итогам 2 квартала 2023 года

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Аэрофлот

Группа компаний «Аэрофлот» по итогам 2 квартала текущего года получила 2,3 млрд рублей операционной прибыли, заявил первый заместитель директора перевозчика Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба компании.

«Во 2 квартале нам удалось вывести группу на операционную прибыль в размере 2,3 млрд рублей», — заявил первый замдиректора компании, уточнив при этом, что, сравнивая результаты отчетного периода с прошлым годом необходимо учитывать, что со 2 квартала 2023 года «Аэрофлот» не получает субсидии для возмещения операционных расходов, которые значительно поддержали показатели операционной прибыли и EBITDA во 2 квартале прошлого года.

Всего же, по словам Чиханчина, в рамках отраслевой поддержки во 2 квартале прошлого года группа «Аэрофлот» получила 21 млрд руб.

«Поэтому не будет преувеличением сказать, что группе удалось добиться значительного улучшения органических финансовых показателей в 1 полугодии и 2 квартале по сравнению с прошлым годом», — добавил представитель компании.

Кроме того, Чиханчин сообщил, что во 2 квартале 2023 года выручка от пассажирских перевозок достигла 129,8 млрд рублей, увеличившись на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост доходов показали и другие сегменты деятельности, в результате общая выручка во втором квартале составила 139,6 млрд рублей увеличившись на 72,2%.

В пресс-службе компании отметили, что благодаря росту операционных показателей в 2023 году «Аэрофлоту» удалось достичь значительного улучшения финансовых показателей по сравнению с первым полугодием 2022 года. Консолидированная выручка достигла 252, 1 млрд рублей, увеличившись на 39,7%, что опережает темп роста операционных расходов, которые увеличивались в основном под влиянием расширения операций.

Показатель EBITDA превысил уровень первого полугодия прошлого года и составил 66, 2 млрд рублей, добавили в компании.

В «Аэрофлоте» отдельно акцентировали внимание на удорожании аэропортового обслуживания и росте стоимости топлива.

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