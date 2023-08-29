В России составили портрет обычного должника

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом Владимиром Путиным представил условный портрет среднестатистического должника в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет. Средняя сумма долга составляет около 173 тыс. рублей по одному исполнительному производству.

Отдельно Аристов выделил категорию малообеспеченных должников, которые обращаются за сохранением прожиточного минимума. Это в основном женщины 40-50 лет с одним ребенком, у которых нет имущества, кроме единственного жилья. Их единственный доход — зарплата или пенсия.

Глава ФССП отметил, что общий объем взысканий в прошлом году впервые превысил 1 трлн рублей. При этом наибольшую обеспокоенность вызывает рост кредиторской задолженности, предъявляемой к взысканию.

В настоящее время в работе ФССП находится 12,7 миллиона документов на общую сумму 2 трлн рублей. «Это очень много», — подчеркнул Аристов.

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