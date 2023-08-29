В одной украинской компании выявлены необоснованные траты более чем на $18 млн

Топ-менеджмент украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» необоснованно растратил более $18 млн или 666,4 млн гривен, следует из аудита оператора, который провела Государственная аудиторская служба (ГАС) Украины. Об этом пишет ТАСС.

В ходе проверок выяснилось, что на деньги, полученные от международных финансовых организаций, «Укрэнерго» заключила контракты с зарубежными строительными фирмами, но необходимые работы выполнили исключительно местные субподрядчики.

По мнению ГАС, случившееся в том числе является следствием того, что форма контрактов, которые были заключены с международными финансовыми организациями, «не позволяет обеспечить действенный контроль за эффективным использованием кредитных средств, поскольку не предусматривает применение требований законодательства Украины в сфере строительства».

Международные финансовые институты продолжают выделять деньги «Укрэнерго». 18 июля пресс-служба компании сообщила, что Всемирный банк и правительство Германии направят «Укрэнерго» гранты на сумму $240 млн. Средства пойдут на закупку различного оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

По информации ООН, энергосистема Украины находится в чрезвычайном положении. Отмечалось, что 42 из 94 высоковольтных трансформаторов на территории Украины повреждены или разрушены. 22 августа сообщалось, что энергетическая система Украины для покрытия спроса прибегла к рекордному объему аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.