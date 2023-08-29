Министр торговли США заявила, что Вашингтон не намерен подавлять Пекин

Министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила, что Вашингтоне не намерен подавлять экономическое развитие Пекина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Администрация [президента США Джо] Байдена поддерживает действия Китая по экономическому развитию и улучшению жизни людей», — заявила она.

По ее словам, у Соединенных Штатов нет намерения подавлять развитие Китая и обрывать связи с ним.

Ранее сообщалось, что Пентагон в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представил программу «Репликатор», в рамках которой ожидается создание и развертывание тысяч бюджетных, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

До этого заместитель руководителя Пентагона Кэтлин Хикс написала на своей странице в социальных сетях, что в ближайшие полтора-два года США запланировали вооружиться тысячами беспилотников (БПЛА) для противостояния Китаю.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.