Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа

Курс евро на Мосбирже превысил 104 рубля впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:08 мск, евро поднимался до 104,08 руб. К 15:11 мск евро замедлил рост — до 103,85 руб. В то же время доллар рос, поднимаясь до максимальной отметки в 96,12 руб., юань находился на отметке 13,159 руб.

В августе курс евро превысил 104 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Тогда же до максимальной с конца марта 2022 года отметки 95 рублей поднялся и доллар.

В конце июля эксперты ЦБ отметили, что инфляционное давление будет нарастать до конца текущего года.

Ранее в России объяснили ослабление курса рубля.

Ранее ЦБ поднял курс юаня к рублю на первое место, выше доллара и евро.