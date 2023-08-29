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В России объяснили падение курса рубля до более чем 96 руб. за доллар

Финансист Бабин: геополитика и санкции не дают курсу рубля укрепиться

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Игорь Руссак/РИА Новости

Геополитические и санкционные ограничения не дают курсу рубля укрепиться по отношению к доллару и евро. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя достижение долларом отметки 96,0125 рублей на торгах Мосбиржи впервые с 16 августа.

«Продажа иностранной валюты экспортерами в рамках недавней договоренности с властями пока лишь удерживает рубль от более быстрого и устойчивого ослабления. Вероятно, для более массированных интервенций пока отсутствует возможность. Скорее всего, это обусловлено тем, что, несмотря на улучшение конъюнктуры рынка нефти, а также в целом относительно высокие цены на сырье, геополитические и санкционные ограничения препятствуют наращиванию российской экспортной выручки», — отметил он.

Ограничения препятствуют росту выручки как в плане объема поставляемых сырьевых товаров, так и цен на них, отличающихся в меньшую сторону от рыночных, уточнил Бабин. Это блокирует приток валюты на внутренний рынок, поэтому курс рубля не укрепляется.

Рубль с открытия торгов дешевеет, предприняв несколько активных попыток восстановления. В середине торгов восходящая динамика валютных пар ускорилась: доллар впервые с середины месяца превысил 96 рублей, прибавляя с открытия 0,74%, или 70 копеек. Курс евро достигал 103,8 рубля, юаня — 13,16 рублей.

Ранее стало известно, сколько российских компаний пострадали от ослабления курса рубля.

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