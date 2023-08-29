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Доля рубля в российском экспорте на Запад вышла на исторический рекорд

ЦБ: доля рубля в экспорте России на Запад установила исторический рекорд

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Shutterstock

Доля выручки России в рублях за экспорт в страны Америки и Европы в июне 2023 года достигла исторического максимума. Это следует из расчетов РИА Новости на основе статистики Центробанка РФ.

За первый месяц лета доля рублевых поступлений за экспорт товаров и услуг в страны Америки увеличилась на 8,8 процентных пунктов и составила 26,2%. Это стало максимумом как минимум с начала 2021 года. Более ранней статистики регулятор не предоставляет. Доля «токсичных» валют — доллара США и евро — упала на 9,1 процентных пунктов, до 72,2%. В расчетах за торговлю России со странами Европы также доминировал рубль. Там его доля достигла нового рекорда — 53,9%. Одновременно доля «недружественных» валют в российском экспорте в Европу впервые снизилась до 40%.

Рубль опередил доллар, евро и валюты дружественных стран в расчетах за экспорт из России в Евросоюз и Азию, сообщало РБК в июле со ссылкой на статистику ЦБ РФ. В мае этого года доля рубля составила 49,8% при расчетах с Европой и 36,3% — с Азией. Доля расчетов в валютах недружественных стран с Европой оказалась на уровне 45,1%, дружественных — 5,1%. По Азии показатели были 30,2% и 33,5% соответственно.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился перевести оплату за российский газ в рубли. Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» фиксировал сокращение экспортных расчетов в евро. В конце 2022 года регулятор заявлял о сокращении расчетов в валютах недружественных стран на фоне «беспрецедентных» антироссийских санкций.

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