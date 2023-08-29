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В Госдуме рассказали, как пенсионерам вернуть часть подоходного налога

Депутат Чаплин рассказал, как пенсионерам вернуть часть подоходного налога

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Получить налоговый вычет за покупку квартиры неработающим пенсионером могут его работающие дети. Об этом рассказал «Российской Газете» депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Правила гласят, что если пенсионеры не работают, то налог вправе получить их работающие дети, а если пожилые люди трудоустроены, то оформить декларацию они могут самостоятельно», — заявил он.

Также, по его словам, родители вправе оформить вычет на покупку жилья ребенку до 18 лет, если указано, что он собственник.

При этом оформить налоговый вычет в год, когда квартира была приобретена, не получится.

28 августа сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала уменьшение числа компаний, подозреваемых в незаконном привлечении самозанятых вместо наемных сотрудников. По данным ФНС, если в 2020 году доля таких организаций составляла 3,6% от всех работодателей, привлекающих самозанятых, то в настоящее время этот показатель снизился до 0,7%.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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