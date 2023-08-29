В Госдуме рассказали, как пенсионерам вернуть часть подоходного налога

Получить налоговый вычет за покупку квартиры неработающим пенсионером могут его работающие дети. Об этом рассказал «Российской Газете» депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Правила гласят, что если пенсионеры не работают, то налог вправе получить их работающие дети, а если пожилые люди трудоустроены, то оформить декларацию они могут самостоятельно», — заявил он.

Также, по его словам, родители вправе оформить вычет на покупку жилья ребенку до 18 лет, если указано, что он собственник.

При этом оформить налоговый вычет в год, когда квартира была приобретена, не получится.

28 августа сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала уменьшение числа компаний, подозреваемых в незаконном привлечении самозанятых вместо наемных сотрудников. По данным ФНС, если в 2020 году доля таких организаций составляла 3,6% от всех работодателей, привлекающих самозанятых, то в настоящее время этот показатель снизился до 0,7%.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.