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В РЖД заявили, что в поездах введут запрет на игру на музыкальных инструментах

В РЖД сообщили, что с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозок

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В компании «Российские железные дороги» рассказали, как поменяются правила в поездах дальнего следования с сентября текущего года, среди нововведений — регламент покупки билета при истечении срока действия паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Кроме того, начнет действовать запрет играть в пути на музыкальных инструментах.

«Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — добавили в РЖД.

Известно, что было принято решение включить положение об обязанности пассажиров выполнять требования транспортной безопасности. В результате россияне, которые при входе на объекты пассажирской инфраструктуры не захотят пройти досмотр, не будут допущены.

Также была урегулирована ситуация с покупкой билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении (в течении 90 дней допускается использование этих документов).

Также в поездах с осени начинает действовать запрет на использование в пути музыкальных инструментов и средств звукоусиления. Исключение составят наушники и слуховые аппараты.

До этого РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда.

Ранее РЖД запустили маршруты в южном направлении с более дешевыми билетами.

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