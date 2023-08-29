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В России ожидают подорожание шаурмы

«Известия»: в России шаурма подорожает на 10-15% из-за высоких цен на мясо

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В России на 10-15% вырастут цены на шаурму из-за подорожания мяса. Об этом рассказали газете «Известия» представители российского бизнеса.

Основатель сети «Шоу'рма» Анастасия Филиппова рассказала, что за последние пять месяцев курица подорожала на 50%. Если в марте килограмм курицы в среднем стоил 220 рублей, то в начал августа — 330 рублей, в некоторых регионах даже до 390 рублей.

Предпринимательница заверила, что с августа по сентябрь было принято решение поднять цены на готовую продукцию, чтобы компенсировать подорожание.

В компании «МосШаурма» предположили, что цены повысятся на 10-15% и более, конечная стоимость будет зависеть от других ингредиентов, используемых в шаурме.

В начале августа глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял, что изменение цен на мясо в России зависит от сезонного фактора, снижение стоимости на продукцию ожидается в конце августа — начале сентября.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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